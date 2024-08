Orgelherbst mit Konzertorganist Jürgen Benkö

Jürgen Benkö studierte an der Kirchenmusikschule in Rottenburg (Orgel bei Prof. Bernhard Ader) und an der Musikhochschule in Frankfurt am Main (Orgel bei Prof. Edgar Krapp). Von 1993-1996 war er Schüler der Solistenklasse bei Prof. Günther Kaunzinger an der Musikhochschule Würzburg und schloss diese mit dem Meisterklassendiplom ab. Seine Ausbildung als Konzertorganist ergänzte er in Meisterkursen bei Harald Feller, Martin Lücker und Olivier Latry. Während seiner Studienzeit war Jürgen Benkö Organist an der Augustinuskirche und am Deutschordensmünster in Heilbronn, bevor er 1989 zum Dekanatskirchenmusiker an der St. Laurentiuskirche in Bietigheim ernannt wurde. Neben seiner umfangreichen Tätigkeit als Kirchenmusiker, Chorleiter und Dirigent konzertiert Jürgen Benkö regelmäßig im In- und Ausland (Dom zu Bamberg, Dom zu Erfurt, Frauenkirche Dresden, Notre Dame Paris, Coventry Cathedral, St. Pauls- Cathedral London, Konzertsaal der Universität Edinburgh, Stadtkirche Meran, Katholische Kathedrale Moskau, Philharmonie Irkutsk, Philharmonie Chabarovsk, Philharmonie Arkhangelsk, u.v.a.). Benkö wird virtuose und heitere Orgelmusik aus mehreren Jahrhunderten zur Aufführung bringen u. a. von Johann Sebastian Bach (1685-1750): Praeludium und Fuge e-Moll BWV 548, von Jehan Ariste Alain (1911-1940): Litanies und von Franz Liszt (1811-1886): Phantasie über „Ad nos, ad salutarem undam“. Benkö ist für seine hochkarätigen Orgelimprovisationen bekannt und wird das Konzertprogramm damit bereichern.