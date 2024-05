Musikfest zum 100-jährigen Jubiläum des Musikverein Auenstein

Der Musikverein Auenstein veranstaltet vom 07. - 10. Juni 2024 sein Musikfest am Ochsenweg in Auenstein.

Dieses Jahr, da es unser Jubiläumsjahr ist, geht es schon Freitag Abend ab 18:00 Uhr los. Die Live-Band "Rockcharge" spielt für uns an diesem Abend ab 19:00 Uhr. Am Samstag beginnt das Fest um 18:00 mit dem Fassanstich und einem bunten Abend ab 20:00 mit dem Programm von und mit Ihrem Musikverein Auenstein. Am Sonntag feiern wir um 10:00 Uhr gemeinsam Gottesdienst und genießen dann leckeres Essen und Trinken zu schöner Blasmusik der Jungend des Musikverein Auenstein. Um 14:00 Uhr startet dann der große Festumzug durch Auenstein mit bis zu 40 teilnehmenden Gruppen. Danach erwarten Sie Blasmusikkapellen im Festzelt. Am Montag beginnt das Fest ab 11:00 Uhr und es gibt leckeren Mittagstisch im Festzelt. Am Abend ab 19:00 Uhr heizen wir nochmal kräftig ein mit der Partyband "Hally Gally". Kommen Sie vorbei uns feiern Sie mit.