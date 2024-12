Der Mythos der Heiligen Drei Könige

Die Weisen aus dem Morgenland waren die ersten, die in dem neugeborenen Jesuskind den Sohn Gottes erkannten. Nach der Überführung ihrer Reliquien 1164 von Mailand nach Köln setzte eine reiche Legendenbildung ein. Bei einem Rundgang durch die Stadt folgen Sie den Spuren, die sie auch in Gmünd hinterlassen haben. An diversen Weihnachtsszenen erfahren Sie interessante Details zur allgemeinen christlichen Krippengeschichte und Darstellung.