"Der Nächste, bitte..." von und mit Achim Sonntag

Clownstheater für Kinder ab 3 Jahren von und mit Achim Sonntag – Kunst und Kultur für Kinder ist trotz Corona mit dem nötigen Abstand am Start!!

In der Reihe „Kunst und Kultur für Kinder“ ist am Freitag, dem 10.07.2020, um 16:00 Uhr Achim Sonntag mit seinem Clownstheater für Kinder ab 3 Jahren zu Gast im Dachgeschoss des Wasserschlosses Bad Rappenau oder bei schönem Wetter im Schlosshof.

Angst vor'm Arzt? Hat der Clown Achim Sonntag doch nicht! Oder vielleicht doch?

Zumindest nimmt er sich zur Unterstützung seinen Lieblingsteddy Bruno mit, als er zur alljährlichen Gesundheitsuntersuchung beim Betriebsarzt vom Zirkus Papperlapapp muss. Im Wartezimmer stellt er sich dann vor, was ihn wohl erwartet.

Bruno verwandelt sich plötzlich in den gefürchteten Dr. Säbelzahn und dann beginnt ein Feuerwerk verrückter Ideen, befeuert von Slapstick, Akrobatik, Wortwitz und Mitmachelementen.

Als der Doktor Achim Blut abnehmen will, führt das zu einer Verfolgungsjagd, in die das gesamte Mobiliar einbezogen wird. Um eine Urinprobe abzugeben, verschwindet der Clown hinter einer spanischen Wand. Aber es will nichts kommen. Erst als die Kinder mit einem Zungenbrecher, in dem es „rauscht“ und „rieselt“, helfen, beginnt es auch hinter der Wand ordentlich zu rauschen. Dass die Bühne dabei nicht ganz trocken bleibt, versteht sich von selbst. Es gibt einen Sehtest, und je kleiner die Schrift wird, desto größer werden die Brillen, die Achim Sonntag aufsetzen muss.

Bei einem Clown wird natürlich auch geschaut, wie es mit der Koordination aussieht, und für ein EKG muss er auf einem Mini-Fahrrad fahren („Na ja, wir machen nur ein kleines EKG.“), das seine Herztöne aufzeichnet.

Am Schluss spricht Dr. Säbelzahn dann noch das Thema Ernährung an. Und als Achim Sonntag hocherfreut einen Schokoriegel aus der Tasche holt, verzaubert der Doktor den im Handumdrehen in einen Apfel.

Als es Am Ende des Stücks heißt „Der Nächste, bitte ...“, fühlt sich der Clown für die Untersuchung gerüstet. Er hat schließlich schon alles erlebt, was ihn erwartet.