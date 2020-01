Der NABU – seit über 100 Jahren aktiv für Mensch und Natur

Eine intakte Natur ist wesentlicher Bestandteil unserer Lebensgrundlage und bestimmt in hohem Maße unsere Lebensqualität. Wir vom NABU Stuttgart – übrigens die zweitälteste NABU-Gruppe überhaupt – möchten Menschen dafür begeistern, sich durch gemeinschaftliches Handeln für die Natur einzusetzen. Wir wollen, dass auch kommende Generationen eine Erde vorfinden, die lebenswert ist, die über eine große Vielfalt an Lebensräumen und Arten sowie über gute Luft, sauberes Wasser, gesunde Böden und ein Höchstmaß an endlichen Ressourcen verfügt. Wir wollen den Stuttgarter Bürgerinnen und Bürgern ein Lebensumfeld verschaffen, dass weniger von Lärm, Luftverschmutzung und Flächenversiegelung geprägt ist, als es heute in übergroßem Ausmaß der Fall ist. Unterstützen Sie uns und werden Sie mit uns zusammen aktiv! Jeder Mensch, ob jung oder alt, kann die Natur erleben, lieben und schützen lernen. Mit unseren Aktivitäten richten wir uns an alle Altersgruppen.

Das NABU-Forum ist ein regelmäßiger Treff für alle, die beim NABU Stuttgart aktiv sind oder es werden wollen: zum Informationsaustausch, Diskussion aktueller Entwicklungen und Planung neuer Aktivitäten. Interessenten können unverbindlich in die Vereinsaktivitäten hineinschnuppern. Sie sind herzlich eingeladen!

Kontakt

NABU-Gruppe Stuttgart e.V.

Charlottenplatz 17

70173 Stuttgart

Tel. 0711 626944

E-Mail: Mail an NABU

Weitere Termine der NABU-Gruppe Stuttgart unter:

www.nabu-stuttgart.de