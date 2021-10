Der Welterfolg Der Name der Rose ist ein Kriminalroman des italienischen Wissenschaftlers und Schriftstellers Umberto Eco. Das Geschehen spielt im Jahre 1327 in einer italienischen Benediktinerabtei und entwirft ein plakatives Bild des dargestellten Zeitalters.

Der englische Franziskaner William von Baskerville reist mit seinem Novizen Adson von Melk in delikater politischer Mission in eine oberitalienische Benediktinerabtei. Dort sterben unter mysteriösen Umständen innerhalb weniger Tage mehrere Klosterbrüder. Der Abt bittet den für seinen Scharfsinn bekannten William von Baskerville, die Todesfälle aufzuklären. Bei dessen Untersuchungen kommt ein ganzer Kosmos an Glaubensfehden, verborgenen Leidenschaften sowie krimineller Energien zu Tage.

Die furiose Kriminalgeschichte des Sherlock Holmes im Mönchsgewand verbindet die Ästhetik des Mittelalters mit dem Realismus der Neuzeit. Die Inszenierung des Berliner Kriminaltheaters begeistert durch seine stetig wachsende Spannung.

Die Veranstaltung wird von der Stadtbücherei Waiblingen mit einer Medienausstellung begleitet.