Der Name der Rose

Filmklassier aus dem Jahr 1986. FSK 16 Jahre.

Anno Domini 1327: Der englische Franziskanermönch William von Baskerville reist mit seinem jungen Schüler Adson im Auftrag des Kaisers zu einer reichen Benediktinerabtei in Italien. Er soll zwischen denen der Ketzerei verdächtigten Minoriten und den Gesandten des Papstes vermitteln. Der Aufenthalt wird zu einem wahren Alptraum: Eine grauenvolle Mordserie unter den Mönchen erschüttert das Kloster und William macht sich mit detektivischem Spürsinn auf die Suche nach dem Täter.

Stimmungsvoller, atmosphärischer Film mit exzellenter Besetzung nach dem Roman von Umberto Eco Regie: Jean-Jacques Annaud