Drag Voyage

Die Sauerstoffflaschen sind gefüllt, der Sprung ins kalte Wasser steht bevor:

Vicky Voyage beginnt die Schatzsuche nach Showperlen und damit eine aufregende Erkundung voller Lipsync, Live Gesang, Tanz, Comedy, Glamour und vielem mehr durch die geheimnisvollen Dragozeane!

Jamal le Coq bringt mit seinem Charisma den Meeresgrund zum Beben, Marie Conna wirbelt kreuz und queer durch die Unterwasserströmungen, Ruby Tuesday leuchtet mit seiner großen Angel in den tiefsten Abgründen, Holey Father übertrumpft Poseidon in Aussehen und Moves, Adam Alls Melodien lassen alle Meerestiere mittanzen und Mme Midnights Stimme lockt euch in noch unerforschte Tiefseegräben.

Lasst euch vom Dragstrom mitreißen, haltet euch an euren Seepferdchen fest und freut euch auf eine sagenhafte Voyage!