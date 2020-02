Der Nationalsozialismus im Kinder- und Jugendfilm. Mit Kästner und wie Kästner vermitteln

Der Vortrag diskutiert unterschiedliche Spielfilme für Kinder und Jugendliche die sich der Zeit des Nationalsozialismus widmen. Im Vordergrund steht dabei der Film "Kästner und der kleine Dienstag", der Einblick in das Leben des Autors und "Medien-Mannes" Kästner, sowie befreundeter jüdischer Künstler und Schauspieler dieser Zeit bietet. Der Film ermöglicht eine dokumentarische Einordnung von Kästners pädagogischem Ansatz, und präsentiert darüber hinaus in der Inszenierung von Wolfgang Murnberger spezifische Vermittlungsstrategien für Kinder und Jugendliche, die der Vortrag evaluieren möchte.

Dr. Clara-Franziska Petry, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Theaterwissenschaft an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. 2019 promovierte sie über „Doing pop-, doing classical music, doing mixed genres”. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Schnittstellen von Theaterwissenschaft, Musik und Soziologie, aber auch die Bereiche von Musik- und Kulturvermittlung.