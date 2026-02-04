„Wie wäre es mit einer Radtour entlang des jungen Neckars samt Einkehr in einer ehrwürdigen Reichs- oder einer quirligen Studentenstadt?

Oder mit einer gemütlichen Schiffstour entlang von geschäftigen Industrieanlagen, grünen Weinbergen und dekorativen Klettergärten? Oder mit aussichtsreichen Wanderungen auf dem Neckarsteig, hinauf zu geschichtsträchtigen Burgen und hinab in verwunschene Schluchten? Egal ob Sulz oder Stuttgart, Horb oder Heidelberg, Marbach oder Mannheim – Hauptsache Neckar.“ Bettina Bernhard

An diesem Abend nimmt Sie der Stuttgarter Fotograf Sebastian Wenzel mit auf eine visuelle Reise entlang des Neckars. Beginnend bei seiner Quelle in Villingen-Schwenningen führt er Sie bis zu seiner Mündung in Mannheim, wo der Neckar in den Rhein mündet. Sebastian Wenzel beleuchtet die vielfältigen Facetten des Flusses und erzählt Ihnen spannende Anekdoten, die er auf seiner Entdeckungsreise gesammelt hat. Den Abend krönt ein Kurzfilm über den Neckar, für den der Pianist und Arrangeur Tobias Becker extra eine eigens komponierte Filmmusik geschaffen hat.