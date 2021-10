Der Neue Basic

Aller Anfang ist schwer - sagten sie schon damals, in der Lehre. Wenn’s ums Grillen geht, sehen wir bei der Weber Grill Academy das ein wenig anders. Seit über 60 Jahren dreht sich bei uns alles nur um das Eine: Draußen gemeinsam genießen, und zwar beim Grillen. Grillen bedeutet für uns mehr, als nur ein Stück Fleisch auf den Grill zu legen – es ist ein Lebensgefühl!

Wenn du dies mit uns teilst, ist der Rest ein Kinderspiel. Wir zeigen dir, wie du jeden Einzelnen deiner Gäste überraschen und begeistern und dich dabei selbst am Grill verwirklichen kannst.

Du hast dich schon immer gefragt, was der Unterschied zwischen indirektem und direktem Grillen ist? Warum sollte der Deckel beim Grillen immer geschlossen sein? Auf all diese Fragen haben wir die richtigen Antworten parat und lassen dich während des Kurses in eine Welt ungeahnter Möglichkeiten eintauchen - damit du bei der nächsten Grillparty mit deinen Fähigkeiten begeisterst.

In diesem Kurs lernst du: