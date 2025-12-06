Der Nikolaus hat uns ein wahres Zuckerle in die Stiefel gepackt

Die vier Hohenloher Buben kredenzen erstklassigen Hardcore-Punk und wüteten bereits 2003-2013. Sie spielten mit Bands wie A Wilhelm Scream und Raised Fist. 12 Jahre später sind sie zurück auf Reunion-Tour.

Doch dem noch nicht genug, Santa‘s Nasch-Paket beinhaltet zwei weitere Bands: „Minority“ sind aus Künzelsau und ebenfalls für eine Reunion wieder zusammengekommen. Von 2005 - 2014 bliesen sie allerfeinsten Melodic Punkrock in die Venues.

„K.R.H.S.“ ist eine Rapcore Band aus der Region, die sich inhaltlich wütend Missständen jeglicher Art entgegenstellt und dennoch Licht im Dunkeln erahnen lässt.

Abschließend bleibt nur noch zu sagen : Ho Ho Ho!