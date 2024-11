Der Nikolaus kommt in den Leintalzoo

Seid dabei bei unserem bunten Rahmenprogram:

Ab 12 Uhr gibt es Nikolausspiele im Park zu spielen wie Nuss-Weitwurf, Nikolaus-Tastsäckchen oder Buchstabensuche.

Von 12-15 Uhr könnt ihr Nikolaussocken für die kleinen Affen füllen und Zapfen mit leckeren Rosinen bestücken

15.30 Uhr Nikolausbescherung der kleinen Affen mit den selbstgemachten Überraschungen der Kinder

16.30 Uhr am Spielplatz: Mit Liedern ,Gedichten und Mitmachaktionen locken wir den Nikolaus zu uns in den Zoo. Ob er uns wohl etwas mitbringt? Wer also meistens brav war und keine Angst vor unserem lieben Nikolaus hat, ist herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Wir freuen uns über eine kleine Spende.