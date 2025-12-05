Ho ho ho im Leintalzoo - der Nikolaus kommt

Von 13-15 Uhr könnt ihr Nikolaussocken für die kleinen Affen füllen, gerne auch einen eigenen älteren Strumpf dazu mitbringen (Unkostenbeitrag 2 €).

Um 15.30 Uhr könnt ihr dann beobachten, wie die kleinen Affen ihre Nikolausgeschenke bekommen und daraus naschen dürfen.

Um 16.30 Uhr kommt der Nikolaus dann für alle Menschenkinder zum Bistro Affenstark am Spielplatz. Mit Liedern und kleinen Aktionen wollen wir den Nikolaus herbeilocken, um ihm vielleicht die ein oder andere Leckerei aus seinem großen Nikolaussack zu entlocken. Bei Feuerschein, Punsch und Glühwein laden wir zum Verweilen ein.

Der Förderverein, das Tierparkteam und der Nikolaus freuen sich auf viele kleine und große, mutige, brave und sangesfreudige Besucher und auf leuchtende Kinderaugen.