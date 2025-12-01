Der Nussknacker – Zauberzeit

Filharmonie Filderstadt Tübinger Straße 40, 70794 Filderstadt

Ein zauberhaftes, interaktives Neujahrsmärchen über Mut, Freundschaft und Magie – mit echten Geschenken vom Weihnachtsmann!

🎁 Jedes Kind ab 3 Jahren erhält ein süßes Geschenkpaket

📸 Kostenlose Fotos mit dem Weihnachtsmann und den Märchenfiguren

Ein winterliches Bühnenerlebnis voller Fantasie, Tanz, Spezialeffekte und echter Neujahrsstimmung – für die ganze Familie!

Kindertheater-Weihnachtsmärchen (auf Russisch)

Sprache: Russisch (ohne Übersetzung)

Theater & Bühne
