Der Nussknacker – Zauberzeit

Ein zauberhaftes, interaktives Neujahrsmärchen über Mut, Freundschaft und Magie – mit echten Geschenken vom Weihnachtsmann!
🎁 Jedes Kind ab 3 Jahren erhält ein süßes Geschenkpaket
📸 Kostenlose Fotos mit dem Weihnachtsmann und den Märchenfiguren
Ein winterliches Bühnenerlebnis voller Fantasie, Tanz, Spezialeffekte und echter Neujahrsstimmung – für die ganze Familie!
Kindertheater-Weihnachtsmärchen (auf Russisch)
Sprache: Russisch (ohne Übersetzung)
Info
Filharmonie Filderstadt Tübinger Straße 40, 70794 Filderstadt
Theater & Bühne