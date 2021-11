Der Nussknacker - Die traditionelle Wintertournee!

Ist es Traum oder Wirklichkeit? Warum nicht beides zugleich? Beim Tschaikowsky-Klassiker "Der Nussknacker" verschmelzen Realität und Vision zu einem magischen Wechselspiel aus sinnlichen Bewegungen. Gerade in der Weihnachtszeit versprüht das russische Tanzmärchen seinen außergewöhnlichen Zauber – und das seit Jahrzehnten. Seit der Uraufführung am 18. Dezember 1892 im Mariinski-Theater in Sankt Petersburg zieht E.T.A. Hoffmanns Meisterwerk Jung und Alt in seinen Bann.

Und die Tradition lebt weiter. Nicht einmal Corona bringt sie zum Stillstand. Auch 2021 stellt das MOSCOW CLASSIC BALLET sein Können beim "Nussknacker" für Sie unter Beweis. Pünktlich in der Vorweihnachtszeit Deutschlandweit bringt es den Geniestreich auf die Bühne. In Berlin, Hamburger, München, Stuttgart und viele anderer Städte erweckt das begabte Ensemble die Weihnachtsgeschichte zu Leben. Freuen Sie sich auf über 20 mitreißende Aufführungen im Dezember.

Und kein Grund zur Sorge: Für Ihre Sicherheit ist bestens gesorgt. Dank unseres ausgereiften Hygienekonzepts können Sie den "Nussknacker" in vollen Zügen genießen. Genügend Sicherheitsabstand ist für uns genauso selbstverständlich wie ein reibungsloser Ablauf. Selbstverständlich halten wir uns auch an die Maskenpflicht. Am Sitzplatz aber nehmen Sie den Atemschutz ab, lehnen sich entspannt zurück und tauchen tief ein in die schillernde Märchenwelt des Nussknackers. Auf der Bühne bleibt alles beim Alten. Geschmeidige Bewegungen, zauberhafte Klänge und verträumte Kulissen entführen Sie aus dem Hier und Jetzt.

Verbringen Sie mit der kleinen Marie einen aufregenden Weihnachtsabend. Sobald sie von ihrem Onkel Drosselmeier einen hübschen Nussknacker geschenkt bekommt, beginnt das große Abenteuer. Im Traum schließt sie sich dem Herr des Nussknackers an und zieht gemeinsam mit seinen Soldaten in den Kampf gegen den Mäusekönig. Mit vereinten Kräften bezwingen sie den gefürchteten Herrscher. Nach dem glorreichen Sieg verwandelt sich der Nussknacker in einen charmanten Prinzen, der die kleine mutige Heldin zum Dank mit ins Reich der Süßigkeiten nimmt. Folgen Sie Marie in eine farbenfrohe, funkelnde Märchenwelt voller Magie und Spielspaß.

Und wer könnte die Geschichte schöner nacherzählen als das MOSCOW CLASSIC BALLET? Das Ensemble aus talentierten russischen Künstlern gibt sich in den bekanntesten Theatern der Welt die Ehre – selbst im berühmten Bolschoi- und Mariinski-Theater. Von China über Israel bis hin zu den USA – weltweit schweben die Artisten über die Bühne. Mit zeitloser Eleganz, emotionaler Perfektion und funkelnden Kristallen im Bühnenbild erschafft das MOSCOW CLASSIC BALLET eine atemberaubende Winterwunderwelt. Wenn das nicht der perfekte weihnachtliche Vorbote ist.