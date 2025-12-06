Der Nussknacker - klassisches Ballett mit Orchester

Ein Märchen in dem Marie eine Nussknackerpuppe geschenkt bekommt, welche sich durch Ihre Fantasie in einen Prinzen verwandelt. Gemeinsam betreten sie eine magische Welt voller Wunder und Schönheit.

Der Nussknacker:

Ein Ballettklassiker für die ganze Familie – begleitet von einem Orchester

Nach der gefeierten Tournee im letzten Jahr kehrt Crown Ballet® voller Freude nach Deutschland zurück, um das Publikum mit einer bezaubernden Inszenierung von Der Nussknacker zu verzaubern.

Erleben Sie die Magie des klassischen Balletts – live auf der Bühne:

Ein wahres Meisterwerk aus Tschaikowskys Repertoire: Der Nussknacker ist ein charmantes Märchen, das den Geist der Weihnachtszeit einfängt. Betreten Sie eine magische Welt, in der sich ein bescheidener Nussknacker in einen stattlichen Prinzen verwandeln kann und Träume in einem Wirbel aus Wunder zum Leben erwachen.

Basierend auf E.T.A. Hoffmanns Nussknacker und Mausekönig erzählt die Geschichte von der jungen Marie, einem melancholischen Mädchen, das von ihrem Patenonkel Drosselmeier eine Nussknackerpuppe zu Weihnachten geschenkt bekommt. Durch ihre lebhafte Fantasie verwandelt sich der Nussknacker in einen Prinzen und eröffnet ein magisches Abenteuer voller Mut, Schönheit und Weihnachtsfreude.

Eine zeitlose Weihnachtstradition:

Dieses geliebte saisonale Meisterwerk ist die perfekte Einführung in die Magie des klassischen Balletts – für Zuschauer jeden Alters. Mit funkelnder Choreografie, Tschaikowskys unvergesslicher Musik und einer Geschichte voller festlicher Freude verspricht Der Nussknacker ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie.

Ein glitzernder Genuss, der Erinnerungen schafft, die ein Leben lang bleiben!