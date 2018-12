× Erweitern Der Nussknacker

Schon seit über hundert Jahren nimmt Peter Tschaikowskys Ballett »Der Nussknacker« einen festen Platz in der Theaterkultur der ganzen Welt ein. Jeden Winter freuen sich Jung und Alt über die Gelegenheit, noch einmal in die zauberhafte Atmosphäre dieses Balletts einzutauchen. Mit dem Russischen Klassischen Staatsballett gelangt der Zuschauer in eine wunderbare Welt, in der lebendig gewordene Puppen tanzen, die bewaffneten Mäusescharen unter dem Druck der Spielzeug-Armee zurückweichen und am Ende das Gute und die Liebe triumphieren. Die berauschende Schönheit der Musik sowie die exquisite klassische Choreographie bescheren nicht nur den Liebhabern des klassischen Balletts ein wahres Fest.

Der Nussknacker, Donnerstag, 27. Dezember, Barbara-Künklin-Halle, Schorndorf

