Das Ballett für die ganze Familie. Die traumhafte Musik von P.I. Tchaikovsky, der perfekte Tanz, wunderschöne Kostüme und handgemalte Bühnenbilder.

Kommen Sie und erleben Sie einen unvergesslichen Abend. Lassen Sie sich verzaubern und tauchen Sie ein in eine Welt, in der Puppen und weitere Spielsachen lebendig werden. Erleben Sie hautnah mit, wenn der Nussknacker den Mäusekönig wagemutig herausfordert, und die Prinzessin Ihren Prinzen im Zuckerreich heiratet. Traditionelle Kostüme und herausragende Tänzer lassen Sie eintauchen in eine Welt der Träume. Ein ideales Stück um in die Ballett-Klassik einzusteigen und sich verzaubern zu lassen.