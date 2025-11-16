Der Nussknacker

Ballett in 2 Akten

Der Nussknackerprinz, Spielzeugsoldaten, der Mäusekönig und Schneeflocken werden in dieser charmanten klassischen Familiengeschichte zum Leben erweckt.

Begeben Sie sich mit einem Mädchen namens Clara auf eine fantastische Reise.

Nach dem Einschlafen an Heiligabend beginnen unglaubliche Abenteuer: Clara trifft ihren Prinzen und sie kämpfen gegen den Mäusekönig und seine Riesenmäuse-Gefolgschaft.

Schneeflocken umkreisen Clara und den Prinzen in einem wunderschönen, tanzenden Wirbelwind und sie fallen in ein Märchenland aus Süßigkeiten.

Diese Geschichte ist viel mehr als nur ein Weihnachtsmärchen. Dies ist eine Geschichte über Kindheit und Erwachsenwerden, über unsere Kindheitsträume, Glück und die Erfüllung unserer sehnlichsten Wünsche.

Lassen Sie sich mitreißen von Wundern und Märchen - wir freuen uns darauf, Sie zu sehen!