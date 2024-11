Unsere Studentinnen des Jahrgangs 23/25 der Professional Dance Academy präsentieren am 15. Dezember um 18 Uhr in der NYCDS ihr Handlungsstück: Der Nusskracher Eine frische Reimagination und Wiederauferlebung eines Klassikers, die das Publikum in eine phantasievolle Welt voller Spannung und Abenteuer tauchen lässt. Die choreografische Darstellung für das Stück entstand unter der künstlerischen Leitung unseres Fachdozenten Elazar Fayzulaev. Der Eintritt ist kostenfrei, die Auszubildenden freuen sich jedoch über freiwillige Spendenbeiträge, die die Produktion Ihrer Abschlussperformance im Theaterhaus unterstützen.