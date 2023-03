Gesunde Ernährung ist ein ständig wiederkehrendes Thema, das uns alle betrifft und uns mehr oder weniger beschäftigt.

Fachgesellschaften, Mediziner, das Bundesministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg wie auch Hochschulen forschen, beraten und diskutieren über empfehlenswertes Verhalten und Orientierungshilfen für den Verbraucher.

Wie kann jeder einzelne bei der richtigen Auswahl gesunder Lebensmittel unterstützt werden? Ein Hilfsmittel zur Entscheidungsfindung, welche Nahrungsmittel ich kaufe, ist der sogenannte Nutriscore. Er zeigt symbolhaft die Nährstoffzusammensetzung der Lebensmittel. Dabei werden Farben und Buchstaben zur Skalierung benutzt. Im Ernährungsgespräch „Der Nutriscore - Orientierungshilfe bei der Essensauswahl“ am Dienstag, 11. April 2023 um 19.30 Uhr im Kurhaus - Kursaal informiert die Diätassistentin der Kurverwaltung, Iris Gutbrod, über diese Art der Nährwertkennzeichnung. Der Eintritt ist für Inhaber der Kur- und Gästekarte/Jahres-Einwohnerkarte frei.

Passend zum Thema des Vortrags findet am Samstag, 15. April 2023 von 10.00 bis 13.00 Uhr in der Lehrküche des Kurhauses ein KochImpuls unter der Überschrift „Nährstoffdichte Rezeptauswahl“ statt. Es werden Rezepturen zubereitet und verkostet, die einen empfehlenswerten Nutriscore aufweisen. Eine Anmeldung für die Teilnahme am KochImpuls ist im GästeService im Haus des Gastes oder unter 07931 – 965 250 erforderlich.