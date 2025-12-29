Der Opernball

„Komm mit mir ins Chambre séparée” – bei dieser Zeile haben alle Operettenfans sofort eine Melodie im Kopf. Die eleganten Melodien und die Handlung haben alles, was eine gute Wiener Operette auszeichnet.

Im besungenen Séparée des Opernballs erwarten die befreundeten Ehemänner Georges und Paul ein aufregendes Liebesabenteuer mit zwei unbekannten Damen. Doch sie haben die Rechnung ohne ihre Frauen Angèle und Marguérite gemacht; diese schicken anonyme Liebesbriefe an den jeweils anderen Gatten und schreiben, dass sie als Erkennungszeichen auf dem Maskenball rosafarbene, wadenlange Umhänge mit Kapuze, sogenannte Dominos, tragen würden. Wovon wiederum die maskierten Damen nichts wissen: Auch das Hausmädchen Hortense möchte auf dem Opernball ihren Spaß haben und hüllt sich ebenfalls in einen rosa Domino ein! So entspinnt sich ein pikantes Verwirrspiel.

Richard Heuberger war mit dem „Opernball“ im Jahr 1898 in Wien auf einen Schlag berühmt, und sein Meisterwerk wurde sogar fünf Mal verfilmt.