Was war die "Wolfsschanze"? Was befindet sich dort heute? Erinnert noch etwas an das Attentat? Deutsche und polnische Schülerinnen und Schüler haben sich vor Ort gemeinsam auf Spurensuche begeben.

Dabei wurden sie von einem Filmteam begleitet.

Die Projektbeteiligten berichten von ihren Eindrücken und stellen den Film vor, der Teil der neuen Ausstellung "Attentat. Stauffenberg" ist.

Haus der Geschichte, Otto-Borst-Saal

Eintritt frei