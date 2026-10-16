Der pandemische Brandbeschleuniger

Corona und die Krise des Journalismus aus der Sicht eines ZeitungsredakteursBuchlesung und Diskussion mit Volker Rekittke.

Staat und Konzernen kaum noch wahrgenommen? Corona wäre die Stunde eines investigativen, kritischen Journalismus gewesen, der die Protagonisten mit unbequemen Fragen konfrontiert: WHO, Pharmaunternehmen wie Biontech/Pfizer, Regierungen und Behörden wie das Paul-Ehrlich-Institut. Leider kam es anders.

In seinem Buch nimmt Volker Rekittke seine Leserinnen und Leser mit auf eine journalistische Spurensuche durch die Corona-Jahre und noch ein bisschen weiter. Aus der Sicht eines Lokalredakteurs, der ab 2023 zunehmend auch für überregionale Medien schreibt, versammelt er Beiträge aus der Zeit von 2020 bis 2026 sowie persönliche Erlebnisse aus dem Kontakt mit anderen Journalisten, Medizinern, Politikern und Lesern. Daraus entsteht das Porträt eines Berufsstands in der Krise. Wie könnte es nun weitergehen mit der Vierten Gewalt? Welche Rolle spielen die neuen, häufig oppositionellen Medien? Und wie steht es um die Fünfte Gewalt, das sich emanzipierende Publikum?