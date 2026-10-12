Der Papst und die KI

Mit „Magnifica humanitas“ hat Papst Leo XIV. die erste umfassende Antwort der katholischen Kirche auf die Künstliche Intelligenz vorgelegt.

Dabei versteht er diese aktuelle Entwicklung als Umbruch von historischem Ausmaß, als eine zweite industrielle Revolution. Nicht zufällig knüpft er schon mit seinem Namen an Leo XIII. und dessen Sozialenzyklika „Rerum novarum“ von 1891 an. Der Abend bietet ein Panorama der vielen Themen des Schreibens: Im Mittelpunkt steht dabei nicht die Technik, sondern der Mensch, genauerhin seine Würde, seine Freiheit, seine Entscheidungs- und Verantwortungsfähigkeit. Die Enzyklika fragt, was KI für die Wahrheit und die Demokratie bedeutet, wie sich die Würde der Arbeit im digitalen Wandel behaupten lässt und wie unsere Freiheit vor neuen Abhängigkeiten und Formen der Kontrolle geschützt werden kann. Sie reicht bis zu Fragen von Krieg und Frieden, Desinformation und globaler Gerechtigkeit und stellt der „Kultur der Macht“ am Ende die „Zivilisation der Liebe“ entgegen.

Wir laden alle Menschen herzlich ein, denen diese zentralen Fragen der Gegenwart am Herzen liegen.

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