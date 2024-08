Der Pastor bleibt Pastor

Dietrich Bonhoeffer zum Gedächtnis.

Aufführung zum "Crailsheimer Tag der Weißen Rose".

„Es gibt in der ganzen Weltgeschichte immer nur eine bedeutsame Stunde – die Gegenwart“, schrieb der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer, der seine aufrechte Haltung auch im Angesicht des Todes nicht verlor. Während die Welt in einer emotionslosen Brutalität versank, kämpfte der in Breslau geborene Pfarrer während der Zeit des Nationalsozialismus für die Bewahrung christlicher Werte. Mit seinem unbestechlichen Gefühl für Recht und Unrecht und seinem Mut zu Entscheidungen, die ihm selbst unbequem waren, wurde der beispielhafte Pfarrer aus Deutschland weltweit zu einem Hoffnungsträger. Seine Gedanken über menschliche Dummheit, über Führung, Zivilcourage und Vermassung sind bis heute aktuell.

Gesine Keller stellt im Wortkino Leben und Gedankenwelt eines unbeirrbaren Kämpfers für Menschlichkeit vor. Bonhoeffer betonte immer wieder die Verantwortung für seine Mitmenschen und die Wichtigkeit „wirklichkeitsgemäßen Handelns“.