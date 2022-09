Der perfekte Elevator Pitch-Frauenwirtschaftstage 2022

Jede Unternehmerin oder Gründerin kennt die Situation, dass sie sich selbst und/oder ihr Unternehmen pitchen soll. Pitchen bedeutet, in einer kurzen Zeitspanne, meist 1 – 3 Minuten, darstellen, was das eigene Geschäftsmodell ausmacht.

In diesem interaktiven Workshop schauen wir uns gemeinsam an, was einen perfekten Elevator Pitch ausmacht und feilen an unseren eigenen Pitches. Durch die Rückmeldungen der Gruppe verbessern wir diesen schrittweise.

Der Workshop ist idealerweise die Vorbereitung auf die „Lange Nacht der Gründerinnen 2022“ der Kontaktstelle Frau und Beruf Ludwigsburg – Region Stuttgart in Kooperation mit anderen Kontaktstellen. Bei der langen Nacht der Gründerinnen treten Unternehmerinnen in verschiedenen Challenges gegeneinander an – analog den bekannten Castingshows. Mehr Infos hier: https://frauundberuf-ludwigsburg.de/details/lange-nacht-der-gruenderinnen-2022.html

Er kann aber selbstverständlich auch ohne Teilnahme an der Langen Nacht besucht werden.