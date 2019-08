Der perfekte Mann

Kennen Sie ihn? Den perfekten Mann?

Sebastian soll so jemand sein – wenn man den Frauen glauben darf: Vom Männlichkeitsgehabe angeekelt, humorvoll, einfühlsam und treu, ist er zur steten Arbeit an sich selbst entschlossen. Dumm nur, dass er immer noch solo ist. Denn keine hält es lange an seiner Seite aus, sie langweilen sich mit ihm.

Um dieser Misere ein Ende zu machen, ergreift seine Chefin die Initiative. Sie verkuppelt ihn kurzerhand mit der lebenslustigen und energischen Sabine. Und Sebastian ist selig. Gleichzeitig fürchtet er jeden Tag, dass ihre Sachen weg sein könnten, wenn er abends nach Hause kommt. Doch zu seiner eigenen Verwunderung scheint die Beziehung zu halten – bis Sabine eines Tages mit einem eigenen Kabarettprogramm als Künstlerin durchstarten kann. Die meisten Witze gehen dabei auf Sebastians Kosten. Eifersucht regt sich in seiner domestizierten Seele...Morten Feldmann, ein aus Hannover stammender und bei Los Angeles lebender Drehbuchautor, schreibt pointiert, humorvoll und mit leichter Feder.

Er hat zuvor die Gesetze des Genres, das besonders die Damenwelt bedient, sehr genau studiert.