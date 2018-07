Der Philosophenweg - mit Fuß, Herz, Hand - und Verstand

Der rund 3 km lange Philosophenweg, der an der Tauberbrücke am Kurpark beginnt und über den Ketterberg wieder zurück in den Kurpark führt, ist mit 20 kurzen philosophischen Sätzen bestückt. Einige davon werden bei dieser Wanderung sachkompetent und von verschiedensten Perspektiven her erschlossen. Wer sich mit auf den Weg macht, der bringt Körper und Geist gleicherweise in Schwung. Verschiedene Referenten und Sr. BrigitteKooperationsveranstaltung mit KEB und Kulturverein Bad Mergentheim.