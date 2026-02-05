Der Polterabendkiller

Man nehme eine Portion erstklassige Schauspieler, eine Messerspitze Mord, eine heiße Spur sowie unerwartete Wendungen und kombiniert all das mit einem köstlichen Gänge-Menü.

Schnappen Sie sich den Täter beim Kriminal Dinner im Hotel Restaurant Hirsch in Sinsheim: Der Polterabend von Madlen und Dennis soll ein unvergessliches Highlight werden. Mitten in der Feier kommt es jedoch zu einem schrecklichen Zwischenfall. Ein nicht gerade unwichtiger Gast wurde ermordet. Mit viel Humor nehmen Sie die Ermittlungen auf. Wird es den beiden Ermittlern gelingen den Fall zu lösen?