Es gibt immer wieder Kriminelle, die mit älteren Menschen gezielt per Telefon oder per Handy Kontakt aufnehmen, um durch Tricks und Täuschung an das Vermögen dieser Senioren zu gelangen. So geben Sie sich als eine vertrauenswürdige Personen, z.B. als Polizeibeamter, Enkel/Verwandte etc. aus. Dabei verwenden Sie unterschiedliche und immer neue Maschen - wie aktuell in Verbindung mit Schock-/Notanrufen.