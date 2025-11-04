Der Professor und das liebe Pi

Mathematik zum Lachen. Das gibt es nicht. Doch! Timm Sigg wird es beweisen. Als Klavierkabarettist und Mathematikprofessor an der Hochschule für Technik in Stuttgart begeistert er das Publikum seit über 10 Jahren auch auf der Bühne.

Selbstironisch, einfühlsam und wortwitzig beleuchtet Timm Sigg die Tücken der Beziehungen zwischen Nerds und Nicht-Nerds. Dabei geht er wesentlichen Fragen des Lebens nach wie: „Hat Pippi Langstrumpf die Mathematik revolutioniert?“ oder „Warum gibt es bald keine Ingenieure mehr?“

Es kommen alle auf ihre Kosten, nicht nur die Super-Nerds, denen er in seinem Programm eine eigene Hymne widmet. Vor allem aber, das hat sich schon in seinem ersten Programm gezeigt, haben die selbsternannten Mathehasser ihr größtes Vergnügen an den hintergründigen Texten, dem virtuosen Klavierspiel, kurz an dem pfiffigen Typ!

Mathematik mal anders? Dann ist Timm Sigg mit seinem Kabarettprogramm zur Mathematik genau das Richtige für Sie! Erleben Sie Mathematik wie Sie Mathematik wahrscheinlich noch nie erlebt haben, und sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets!