Ihr Kind hat Angst vor Klassenarbeiten, Präsentationen oder Prüfungen? Im Coaching "Der Prüfungsangst an den Kragen" am Samstag, 30.11.2019, lernt Ihr Kind in einem Workshop, wie es sich mit einfachen Übungen aus dem Mentaltraining helfen kann.

Wenn Sie selbst mehr über die Methode erfahren und Ihr Kind unterstützen möchten, melden Sie sich zu unserem Infoabend an.

Beachten Sie den Workshop "Der Prüfungsangst an den Kragen" unter Junge VHS, 105011.