Der Räuber Hotzenplotz nach Otfried Preußler

Nach „Pettersson und Findus“ präsentiert das Kiwi Kindertheater nun den spannenden Kinderbuchklassiker „Der Räuber Hotzenplotz“.

Zum Geburtstag der Großmutter haben Kasperl und Seppel eine ganz besondere Überraschung vorbereitet: eine Kaffeemühle, die nicht nur Kaffee mahlt, sondern auch das Lieblingslied der Großmutter spielt. Doch die Freude währt nur kurz, denn der gefürchtete Räuber Hotzenplotz stiehlt die Mühle und verschwindet damit in seiner Räuberhöhle.

Entschlossen, das wertvolle Geschenk zurückzuholen, begeben sich Kasperl und Seppel auf ein turbulentes Abenteuer. Doch ihr Plan läuft aus dem Ruder, als sie nicht nur dem listigen Hotzenplotz, sondern auch dem finsteren Zauberer Petrosilius Zwackelmann in die Hände fallen. Jetzt sind Mut, Einfallsreichtum und echte Freundschaft gefragt.

Mit viel Liebe zum Detail und einem Gespür für Humor und Dramatik bringt das Kiwi Kindertheater die Geschichte auf die Bühne – ein mitreißendes Erlebnis für kleine und große Zuschauer, voller überraschender Wendungen und spannender Momente.