Der Räuber Hotzenplotz - Online

Wir zeigen »Hotzenplotz« als Video on Demand. Der Stream steht ihnen jeweils von 11:00 bis 19:00 zur Verfügung. Sie können also selbst entscheiden, wann Sie ihn sich anschauen wollen.

Karten (Einzel- 5,-, Familienticket 10,-) erhalten Sie bis 90 Minuten vor Beginn des Streams über unseren Ticketdienstleister Reservix. Zu diesem Zeitpunkt gehen Ihnen auch der Link und das für den gewählten Tag gültige Passwort zu. Buchungen, die direkt an das FITZ gehen, werden bis zum dem Stream vorangehenden Freitag 16:00 bearbeitet.

Online Fassung von Thilo Neubacher! Video on Demand

Hat man sie je so erlebt? Kasperl, Seppel, die Großmutter, der Wachtmeister Dimp-felmoser, Räuber Hotzenplotz selbst, nicht zu vergessen der Zauberer Zwackelmann und die Fee Amaryllis – eben der Holzwerkstatt entsprungen stürzen sie sich in ihre unsterbliche Geschichte zwischen Kaffeetafel, Räuberwald und Unkenpfuhl. Immer assistiert von zwei handfesten Spielerinnen, die mit der richtigen Portion Frechheit und ansteckender Spiellaune das ihre tun, um den Bösen wie den Guten den ange-messenen Auftritt zu verschaffen. Eines ist sicher: Würde Hotzenplotz sich selbst erfinden müssen, dann aber hundertprozentig genau so. Dann würden genauso die Fetzen fliegen und die E-Gitarre würde ganz genauso durch die Geschichte rocken. Nun gut, die Sache mit dem Gimpel...