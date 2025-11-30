Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete - Premiere

Otfried Preußler DER RÄUBER HOTZENPLOTZ UND DIE MONDRAKETE

Für die Bühne bearbeitet von John von Düffel, für Kinder ab 5 Jahren

Der berühmt-berüchtigte Räuber mit den sieben Messern ist wieder da! Nach dem großen Erfolg 2018 kehrt der Räuber Hotzenplotz auf unsere Theaterbühne zurück – in einem neuen Abenteuer!

Wachtmeister Dimpflmoser ist außer sich. Der Räuber Hotzenplotz ist schon wieder aus dem Spritzenhaus entkommen, obwohl er ihn höchstpersönlich eingesperrt hatte. Kasperl bietet natürlich sogleich seine Hilfe an, schließlich haben Seppel und er den Räuber schon einmal trefflich hereingelegt.

So ein Räuber ist wirklich lästig, den könnte man glatt auf den Mond schießen, findet Seppel. Eine glänzende Idee! Schnell basteln die beiden Jungs eine Mondrakete. Und der Plan geht auf: Der Räuber Hotzenplotz entdeckt die Rakete und kann sein Glück nicht fassen. Sie wird ihn endlich zum reichsten Räuber der Welt machen, denn der Mond besteht – wie ja jeder weiß – aus purem Silber!

Wird der Räuber Hotzenplotz wirklich zum Mond fliegen? Und was hat die Großmutter dort zu suchen? Ein phantastisches Abenteuer beginnt ...

Es inszeniert Marco Steeger, der unser kleines und großes Publikum bereits mit seiner humorvollen Inszenierung von „Petterson und Findus“ begeisterte. Freuen Sie sich auf ein phantasievolles Theaterabenteuer für die ganze Familie!