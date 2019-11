Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete

In Kooperation mit der Cinderellabühne zeigt das Marionettentheater Stromboli diesen Klassiker der Kinderliteratur.

Seit drei Generationen fesseln die Geschichten dieses liebenswerten Halunken die Kinder in vielen Ländern der Erde.Susanne Preußler-Bitsch hat im Nachlass ihres Vaters eine unvollendete Geschichte entdeckt und diese in bekannter Hotzenplotz-Manier vollendet.Oberwachtmeister Dimpfelmoser hat mal wieder ein Problem. Hotzenplotz, der gefährlichste Räuber weit und breit ist mal wieder aus seinem Gefängnis im Spritzenhaus ausgebrochen. Kasperl und Seppel überlegen, wie man das Problem für immer lösen könnte. Wie wäre es, den Mann mit der Pfefferpistole und den sieben Messern einfach auf den Mond zu schießen? Gibt es dort nicht Gold und Silber, wovon Hotzenplotz nicht genug bekommen kann? So bauen sie flugs eine raffinierte Mondrakete. Wird das Vorhaben gelingen, an dem die Kinder eifrig mitwirken können? Das klassische Kasperl-Stück mit den bekannten Mitwirkenden Räuber Hotzenplotz, Wachtmeister Dimpfelmoser, Kasperl und Seppel, sowie der Großmutter ist bearbeitet für Kinder ab 4 Jahren und dauert ca. 50 Minuten.Markante Figuren und wunderschöne handgemalte Kulissen runden dieses Live-Erlebnis ab.