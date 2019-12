Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete

Der Räuber Hotzenblotz und die Mondrakete (Kindertheater) von Otfried Preußler und John von düffel

Wachtmeister Dimpfelmoser ist außer sich. Der Räuber Hotzenplotz ist aus dem Spritzenhaus entkommen - obwohl er ihn höchstpersönlich eingesperrt hatte. Da hilft nichts: amtliche Ausgangssperre, bis der Unhold eingefangen ist! Kasperl schlägt vor, dass mit Freund Seppel zu übernehmen, so wie beim letzten Mal. Aber Seppel ruht sich gerade so schön aus und könnte den lästigen Räuber auf den Mond schießen. Das bringt Asperl auf eine Idee: Aus Kartons, Kleister und silbernem Klebeband bauen die Jungs eine Mondrakete. Auf dem Leiterwagen ziehen sie durch den Wald, lauthals streitend, wer von ihnen damit auf den Mond fliegen darf - der ja bekanntlich aus purem Silber besteht! Klar, dass da Hotzenplotz` Räuberinstinkte geweckt werden. Mit vorgehaltener Pfefferpistole springt er aus dem Gebüsch. Niemand anderes als er werde zum Mond fliegen und sich das Silber holen! Dass er dafür einen Raumanzug anziehen und mit der Sicherheitsleine festgezurrt werden muss, nimmt er knurrend in Kauf. Schimpfend lässt er sich von Kasperl und Seppel in die enge Mondrakete bugsieren und auf die Startrampe, den Leiterwagen, verladen. Erst als ihn die beiden Freunde lachend über den holprigen Waldweg ziehen, dämmert dem Räuber, dass seine Mondfahrt vor Dimpfelmosers Polizeiwache enden wird.