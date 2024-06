Manchmal fallen verschiedene Jubiläen in ein gemeinsames Jahr. So ist es auch im Jahr 2024, in dem nicht nur die Opernfestspiele Heidenheim den 60sten Geburtstag feiern, auch die Bühne im benachbarten Naturtheater wird 100 Jahre alt. Und auch der Verein „Freunde schaffen Freude e. V.“ kommt ins „Schwabenalter“ und wird 40 Jahre alt.

Dies alles – und die Tatsache, dass er selbst 75 Jahre alt wird – hat einen der treusten Unterstützer der Opernfestspiele Heidenheim, Herrn Stefan Doraszelski, dazu veranlasst, eine ganz besondere Veranstaltung zu planen: das KULTURFEUERWERK!

Hierbei treten die unterschiedlichsten Kulturinstitutionen aus Stadt und Kreis Heidenheim auf, die durch die Stefan-Doraszelski-Stiftung gefördert werden. Der Abend wird also ein buntes Potpourri der unterschiedlichsten Musikrichtungen – sicherlich auch das eine oder andere „Crossover“.

Mit dabei: