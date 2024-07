Showtime im Naturtheater

„Showtime“ heißt es auch in diesem Jahr wieder im Naturtheater: „The Sound of Music“ erklingt wieder in dieser Gala, die die Musical Company des Naturtheaters auf die Bühne bringt. Was erwartet die Zuschauer? Starke Stimmen, und alle gehören zu Mitgliedern des Naturtheaters, die mit ihrem Gesang bereits in den vergangenen Jahren bei „The Sound of Music“ begeistert haben. Und auf ein neues Programm dürfen sich die Besucher freuen: Ob Musical, Schlager, Hits aus Pop und Rock oder Filmmusik – die Musical Company macht vor keinem Genre Halt und schöpft gerne die ganze Bandbreite der Musik aus. Das Publikum darf also gespannt sein, was dieses Mal aus der Wundertüte von „The Sound of Music“ alles herauspurzelt. Ganz sicher wird es dabei auch in diesem Jahr wieder voll auf seine Kosten kommen.