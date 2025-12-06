Kasperl und Seppel schenken der Großmutter zum Geburtstag eine neue Kaffeemühle. Wenn sie Kaffee mahlt, spielt sie Großmutters Lieblingslied.

Doch die Freude darüber ist schnell vorbei, als die Mühle vom gefürchteten Räuber Hotzenplotz am helllichten Tag gestohlen wird. Der Kasperl und der Seppel machen sich auf die Suche nach dem Dieb. Um den Räuber zu überlisten, tauschen sie ihre Hüte und basteln eine Kiste, die aussieht, als wäre sie voller Gold. Aber der Räuber Hotzenplotz durchschaut ihren Plan und nimmt die beiden gefangen. Seppel, den er wegen seiner Mütze für den Kasperl hält, will er für sich arbeiten lassen. Kasperl, vom dem er denkt, er wäre Seppel, verkauft er für einen Sack Schnupftabak an seinen Freund, den großen Zauberer Petrosilius Zwackelmann, als Dienstboten. Dort entdeckt Kasperl die gefangen gehaltene Fee Amaryllis, die befreit werden muss, damit sich alles wieder zum Guten wenden kann.

Der Kinderbuchklassiker von Otfried Preußler aus dem Jahr 1962 wird zum abenteuerlichen Märchenspaß für Groß und Klein.