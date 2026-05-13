Der Räuber Hotzenplotz

Kasperl und Seppel schenken der Großmutter zum Geburtstag eine Kaffeemühle, die ihr Lieblingslied spielt.

Doch die Freude währt nicht lange, denn Räuber Hotzenplotz stiehlt die Mühle ganz ungeniert am helllichten Tag. Kasperl und Seppel suchen nach dem Dieb und versuchen, ihn mit einer falschen Goldkiste zu überlisten. Hotzenplotz durchschaut jedoch den Plan und nimmt sie gefangen.

Seppel muss für ihn arbeiten, während Kasperl an den Zauberer Petrosilius Zwackelmann verkauft wird. Kasperl entdeckt dort die gefangene Fee Amaryllis, die befreit werden muss, um das Glück wiederherzustellen.