Der Räuber Hotzenplotz

Bürgerzentrum Waiblingen An der Talaue 4, 71334 Waiblingen

Kasperl und Seppel schenken der Großmutter zum Geburtstag eine Kaffeemühle, die ihr Lieblingslied spielt. 

 Doch die Freude währt nicht lange, denn Räuber Hotzenplotz stiehlt die Mühle ganz ungeniert am helllichten Tag. Kasperl und Seppel suchen nach dem Dieb und versuchen, ihn mit einer falschen Goldkiste zu überlisten. Hotzenplotz durchschaut jedoch den Plan und nimmt sie gefangen.

Seppel muss für ihn arbeiten, während Kasperl an den Zauberer Petrosilius Zwackelmann verkauft wird. Kasperl entdeckt dort die gefangene Fee Amaryllis, die befreit werden muss, um das Glück wiederherzustellen.

Info

Bürgerzentrum Waiblingen

Peter Oppfenländer

Bürgerzentrum Waiblingen An der Talaue 4, 71334 Waiblingen
Kinder & Familie, Theater & Bühne
Google Kalender - Der Räuber Hotzenplotz - 2026-06-18 09:00:00 Google Yahoo Kalender - Der Räuber Hotzenplotz - 2026-06-18 09:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Der Räuber Hotzenplotz - 2026-06-18 09:00:00 Outlook iCalendar - Der Räuber Hotzenplotz - 2026-06-18 09:00:00 ical
Google Kalender - Der Räuber Hotzenplotz - 2026-06-18 11:00:00 Google Yahoo Kalender - Der Räuber Hotzenplotz - 2026-06-18 11:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Der Räuber Hotzenplotz - 2026-06-18 11:00:00 Outlook iCalendar - Der Räuber Hotzenplotz - 2026-06-18 11:00:00 ical
Google Kalender - Der Räuber Hotzenplotz - 2026-06-19 09:00:00 Google Yahoo Kalender - Der Räuber Hotzenplotz - 2026-06-19 09:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Der Räuber Hotzenplotz - 2026-06-19 09:00:00 Outlook iCalendar - Der Räuber Hotzenplotz - 2026-06-19 09:00:00 ical

Tags