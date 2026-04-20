Der Rattenfänger von Marbach

Das Grimm’sche Märchen „Der Rattenfänger von Hameln“ wurde von Johannes Galli vollständig überarbeitet und in ein lustiges, seelenvolles Kindertheaterstück verwandelt, das in dieser Geschichte natürlich gut endet.

Die Kinder aus dem Publikum dürfen in einem Mitspielteil sogar eine eigene Kinderwelt kreativ und ideenreich selbst erfinden. Natürlich bezieht sich der Titel des Stückes auf die Stadt, in der es gespielt wird.

Das Besondere an der Inszenierung ist der Mittelteil, der als regelrechtes Forschungsprojekt zeigt, wie Kinder sich die Funktionen einer Stadt oder einer Welt, in der sie leben wollen, vorstellen und welche Ideen sie dabei offenbaren. Das Stück ist geeignet für Kinder ab 4 Jahren und für die ganze Familie. Es spielen Iris Guggenberger und Dieter Grossmann.