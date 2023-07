„The Sound of Music – Showtime im Naturtheater“: In der Musical-Show „Wenn ich einmal reich wär‘ …“ schwelgten wir in Erinnerungen, nun träumen wir uns mit „The Sound of Music“ in die ganze weite Welt der Musik hinaus. Hits aus Musicals, aus Filmen, Schlager aus den verschiedensten Epochen – vor keinem Genre macht diese Show Halt und die Zuschauer dürfen sich auf eine bunte Mischung voller Lieblingsmelodien freuen. Gesungen werden diese von den Mitgliedern der neuen Musical-Company des Naturtheaters, die ausschließlich aus Mitgliedern des Theatervereins besteht. Diese haben bereits bei „Wenn ich einmal reich wär‘ …“ mit ihren starken Stimmen begeistert. Nun werden sie ihr Publikum auf eine Rundreise durch den Musik-Kosmos mitnehmen – lassen Sie sich überraschen und bezaubern!