Von seinem Balkon aus hält der Reichskanzler sein Herrschaftsgebiet genau im Auge:

Die Bunderepublik Deutschland GmbH lehnt er entschieden ab, schließlich hat das Volk nie über die Verfassung abgestimmt, was diese delegitimiert. Gemeinsam mit dem Reichsinnenminister und ideologisch unterstützt durch seinen (bereits 1945 verstorbenen) Vordenker Rudolf von Sebottendorf regiert er, ohne Gehör zu finden. Dass er auch Frau Semmering, die vom Finanzamt zu ihm entsandt wird, nicht anerkennt, ist dabei nur folgerichtig. Doch schon bald eskaliert die Situation und auch Jutta, die Frau des Reichskanzlers und leidenschaftliche Bäckerin altdeutscher Apfelkuchen, bringt sich mehr und mehr in die krude Gedankenwelt ihres Mannes ein

Der Heidelberger Autor Björn SC Deigner (*1983) hat mit Der Reichskanzler von Atlantis ein brandaktuelles Schauspiel geschaffen, das tief im Reichsbürgermilieu angesiedelt ist und einen satirisch-kritischen Blick hinter die Kulissen einer Welt der Waffensammler und Esoterikfreaks wirft, die gemeinsam mit vermeintlichen Rechtsspezialisten Verschwörungstheorien nachhängen. Mit seinem Einblick in die Echokammer der Bewegung in Form von Sebottendorf zerrt er das antisemitische und rechtsextreme Weltbild der Gruppe ans Licht. Absurde Komik trifft auf wahnhafte Abschottung in den Grenzen von 1871.