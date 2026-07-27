Der Reichtum des Klangs

Europäische Festmusiken aus Versailles und London für Trompeten, Pauken, Oboen, Fagotte, Hörner und Orgel – genau die richtigen feierlichen Klänge für unsere Jubiläumssaison.

Und es wird der 15. Auftritt von Johann Plietzsch und seinen Berliner Barocktrompeten in Hohenlohe sein. Bereits seit 1997 ist das Ensemble regelmäßiger Gast bei unserem Festival. Heute feiern wir das mit Händels Wasser- und Feuerwerksmusiken sowie Michel-Robert Delalandes Concert de Trompettes pour les festes sur le Canal de Versailles und Jean Joseph Mourets Symphonie des Fanfares. Mit prunkvollen Schlössern, Kunstobjekten und nicht zuletzt mit den prächtigen Klängen dieser Kompositionen zeigten die damaligen Herrscher wie Ludwig XIV. ihre Machtposition und ihren Reichtum. Ein Reichtum, der uns bis heute beschenkt.

Leitung Johann Plietzsch

Werke von Händel, DeLalande, Philidor u.a.

Konzert #50