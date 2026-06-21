Der Revisor !PREMIERE!

Eine gesellschaftssatirische Komödie von Nicolai Gogol, gespielt vom VS Theaterensemble der HdM

Ein kleines Städtchen gerät in Panik, weil ein geheimer Kontrolleur aus der Hauptstadt erwartet wird. Aus Angst vor der Aufdeckung von Korruption und Missständen halten die Bewohner versehentlich einen Fremden für den wichtigen Prüfer. Sie versuchen, ihn mit Aufmerksamkeit und Bestechung zufriedenzustellen, während das Missverständnis immer größer wird. Am Ende stellt sich heraus, dass alles auf einer Täuschung beruhte - und der echte Kontrolleur erst noch kommt.

Das Theater Ensemble der verfassten Studierendenschaft der Hochschule der Medien Stuttgart kommt auch in diesem Sommer wieder ins Kulturwerk! Jedes Semester bringen bis zu 60 engagierte Studierende ein neues Stück auf die Bühne. Mit Liebe zum Schauspiel, zum Bühnenbild und zu allem, was zum Theater so dazu gehört. Bereits sieben Male standen sie bereits im Kulturwerk auf der Bühne. Mit großer Spielfreude, Kreativität und Dynamik sorgen sie sicher auch diesmal wieder für ein begeistertes Publikum und viele strahlenden Gesichter bei einem Abend der verbindet, überrascht und bewegt.

Freut euch auf das neue Stück