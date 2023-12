Ein Klassiker des Krimigenres auf der Bühne des Bürgerzentrums Waiblingen: Der Richter und sein Henker nach dem Roman von Friedrich Dürrenmatt punktet mit Ironie und überrascht mit seiner Moral in Fragen der Gerechtigkeit.

Der schwer magenkranke Kriminalkommissar Bärlach übernimmt mit Unterstützung des jungen Polizisten Tschanz die Ermittlungen im Mordfall an seinem Mitarbeiter Polizeileutnant Schmied, der erschossen in seinem Wagen aufgefunden wurde. Damit nimmt – in kurzen Sequenzen, skurrilen Tableaus und eindringlichen Bildern – die Kriminalgeschichte, ihren

Lauf.

Ein Hauptverdächtiger ist schnell gefunden, ein gewisser Gastmann. Für Bärlach ist Gastmann kein Unbekannter. Vor 40 Jahren schlossen die beiden eine Wette ab: Gastmann behauptete damals, dass sich ein Verbrechen so perfekt ausführen ließe, dass es niemals aufgeklärt und bestraft werden könne. In den darauffolgenden Jahren beging Gastmann zahlreiche Verbrechen, die Bärlach ihm tatsächlich nie nachweisen konnte. Doch nun bekommt Bärlach, als entschlossener Richter Gastmanns, endlich die Chance, Gastmann zu Fall zu bringen – für eine Tat, die dieser gar nicht begangen hat. Mit Hilfe des ehrgeizigen Tschanz, seinem Henker, geht Bärlach dafür auch über Leichen …

Das Böse wird nicht besiegt, sondern mit den eigenen Waffen geschlagen: Dürrenmatts Krimi,1950/51 in acht Folgen in einer Wochenzeitschrift erschienen, folgt dem klassischen Schema, geht aber in Ironie, Zynismus und gesellschaftskritischem Ansatz weit über das Genre hinaus.

Die Veranstaltung wird von der Stadtbücherei Waiblingen mit einer Medienausstellung begleitet.