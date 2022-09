Der Ring an einem Abend von Richard Wagner / Loriot

Jonathan Stoughton Siegmund, Siegfried

Astrid Kessler Sieglinde, Gutrune

Uwe Eikötter Loge, Mime

Daniela Köhler Brünnhilde

Thomas Jesatko Wotan

Jelena Kordic Fricka, Roßweiße

Joachim Goltz Alberich

Patrick Zielke Hagen

Thomas Berau Gunter

Amelia Scicolone Woglinde

Rebecca Blanz Ortlinde, Wellgunde

Estelle Kruger Helmwige

Seunghee Kho Gerhilde

Maria Polanska Floßhilde, Siegrune

Shachar Lavi Grimgerde

Marie-Belle Sandis Waltraute

Julia Faylenbogen Schwertleite

Thomas Peters Sprecher

Nationaltheaterorchester Mannheim

Jānis Liepiņš Dirigent

Wagners 16-stündiges Welttheater an nur einem Abend? Loriot, der Grand Seigneur des deutschen Humors, macht’s möglich. Für das Nationaltheater Mannheim entwarf der Wagner-Kenner vor nunmehr dreißig Jahren den »Ring an einem Abend«: die Geschichte vom Ursprung der Welt in den Tiefen des Rheins bis zur »Götterdämmerung« in dreieinhalb Stunden. Die Idee wurde zunächst aus der Not geboren: Zum Spielzeitbeginn 1992 schloss das Mannheimer Nationaltheater wegen umfangreicher Umbauarbeiten seine Pforten. »Parsifal«, »Tristan« und der »Ring« konnten nur noch konzertant aufgeführt werden. Das Mannheimer Ensemble hatte seinen Wagner in den Stimmbändern und so konnte der damalige Intendant Klaus Schultz eine mit seinem Freund Loriot bereits Jahre zuvor entwickelte Idee umsetzen: Eine humoristische Kurzfassung für Wagner-Kenner und Wagner-Scheue. Die mittlerweile legendäre Produktion kommt nun mit dem herausragenden Ensemble des Nationaltheater Mannheim ins Forum am Schlosspark und knüpft damit an die Geschichte des Hauses an: 1988 wurde das Forum am Schlosspark mit Carl Maria von Webers »Freischütz« eröffnet – in einer Inszenierung von Loriot.

Einführung 16.20 Uhr